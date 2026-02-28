السفارة الأمريكية بالعراق تنصح رعاياها بتوخي الحذر والبقاء في أماكنهم

نصحت بعثة الولايات المتحدة في العراق، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين بتوخي مزيد من الحيطة والحذر والحد من تحركاتهم والاستعداد للبقاء في أماكنهم عند الضرورة في ظل الأحداث الإقليمية الحالية.

وقالت السفارة الأمريكية في العراق، في بيان، إن التقارير تتحدث عن وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف صاروخية في المجال الجوي العراقي ولا تزال البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير السريع.

كما وجهت السفارة جميع موظفي البعثة القادرين على أداء مهامهم من محل إقامتهم إلى القيام بذلك حتى إشعار آخر مؤكدة تعليق العمليات القنصلية بما في ذلك ساعات استقبال المراجعين لخدمات المواطنين الأمريكيين في الوقت الحالي.

وأبقت وزارة الخارجية الأمريكية على تحذير سفر من المستوى الرابع (عدم السفر) إلى العراق لأي سبب كان قائلة "وإذا كانوا موجودين في العراق يرجى مراجعة خططهم الأمنية الشخصية وتقييم خيارات البقاء في أماكنهم أو مغادرة العراق في حال تدهور الأوضاع دون الاعتماد على حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة على المغادرة أو الإجلاء".

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، شن ما قال إنها عملية قتالية كبرى ومستمرة ضد إيران، مؤكدًا أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية ضد إيران لإزالة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي»، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف في وجه حكومتهم.

وباتت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، تحت نيران الصواريخ الإيرانية، التي أطلقتها طهران ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت عدة دول خليجية إغلاقاً مؤقتاً للأجواء، واعتراض صواريخ على أراضيها.