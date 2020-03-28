الجزائر تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، في بيان لها اليوم، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، نقلًا عن موقع تليفزيون النهار الجزائري، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 454 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 29 وفاة.

وأوضح البيان أن الوفيات الجديدة تتعلق برجل يبلغ من العمر 65 سنة من الجزائر عائد من أداء مناسك العمرة، والوفاة الثانية من المدية لشيخ يبلغ من العمر 84 سنة، والثالثة لرجل يبلغ من العمر 45 سنة يقطن بولاية مستغانم قام بزيارة إلى دولة إسبانيا.

وأشار البيان إلى تماثل شخصين مصابين بفيروس كورونا للشفاء على مستوى كل من ولاية بسكرة والبويرة؛ ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت الشفاء إلى 31 حالة.