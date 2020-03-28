هولندا: تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الهولندية اليوم السبت، تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل.

كانت سلطات الصحية الهولندية، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 63 حالة وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 276 والإصابات إلى 5 آلاف 560 حالة.

جدير بالذكر أن انتشار فيروس كورونا أجبر دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.