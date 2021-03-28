رئيس جورجيا الأسبق يدعو سلطات بلاده للسماح بدخول البلاد لمدة 24 ساعة

عرض رئيس جورجيا الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي، الملاحق في وطنه لإتهامه بعدد من القضايا الجنائية، على سلطات بلاده السماح له بالعودة لمدة 24 ساعة "لتحديد رد فعل السكان تجاهه".

وقال ساكاشفيلي - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "لنقوم بتجربة استقصائية.. اسمحوا لي بالدخول إلى البلاد لمدة 24 ساعة واسمحوا لي بالنزول إلى الشارع، أقسم لكم سأتجول بدون حراسة.. يجب منح الشعب الفرصة للتعبير عن آرائهم بحرية".

وأضاف ساكاشفيلي أنه "بمجرد دخوله الأراضي الجورجية سيتضح أن مستوى الدعم للسلطات الحالية نحو 5%، والدعم الجماهيري له 70-75 %"، لافتا إلى أن مسؤولين من جورجيا قاموا بزيارة أوكرانيا أكثر من مرة، وطلبوا من السلطات المحلية عدم تسليمه إلى تبليسي.

وكانت محكمة جورجية أدانت ساكاشفيلي - عام 2018 - في اتهامات تتعلق بإساءة استغلال السلطة، وهي الاتهامات التي قال هو وحلفاؤه إن وراءها دوافع سياسية.