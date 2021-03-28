رئيسة تنزانيا توقف رئيس هيئة المواني عن العمل لاتهامه بالاختلاس

قررت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن، اليوم الأحد، وقف المدير العام لهيئة الموانئ عن العمل لاتهامه باختلاس 55ر1 مليون دولار.



وأعلنت سولو حسن قرارها بعد فترة قصيرة من تلقيها تقارير مراجعة للموانئ عن عامي 2019 و2020 خلصت إلى أن ديوسديديت كاكوكو أساء استخدام 6ر2 مليار شلن تنزاني (55ر1 مليون دولار).



وقالت الرئيسة في بث حي من البرلمان بالعاصمة دودوما "أعتقد أنه حان الوقت لكي نوقف مدير هيئة الموانئ عن العمل لتمهيد الطريق لإجراء تحقيق بشأن هذه القضية".



وأضافت "نحن ملتزمون بالتأكد من استخدام الأموال والممتلكات العامة لصالح جميع مواطني تنزانيا".



وأضافت الرئيسة أنها سوف تلقي "نظرة فاحصة" على إدارة الهيئات الحكومة الأخرى ومنها شركة إير تنزانيا ليمتد.