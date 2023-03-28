وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على خطة لتمديد خفض الطلب على الغاز لمدة عام

أيد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، خطة لتمديد خفض الطلب على الغاز، لمدة عام، لضمان وجود كمية كافية من الوقود المتاح للاستخدام في الشتاء المقبل.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن وزراء من الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، وافقوا في اجتماع عقد ببروكسل، على تمديد الخفض الطوعي للطلب على الغاز بنسبة 15%، حتى أواخر مارس من عام 2024، وذلك بعد أن تنتهي قواعد الطوارئ الحالية في نهاية هذا الشهر.



ومن الممكن أن يصير هذا الهدف ملزما إذا كان هناك نقص حاد في العرض.



وكان الاتحاد الأوروبي وضع الخطة في العام الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى إثارة مخاوف بشأن حدوث نقص في الغاز خلال فصل الشتاء.



وقد تمكن الاتحاد الأوروبي من خفض الطلب على الغاز بنحو 20%، خلال الفترة بين أغسطس ويناير.