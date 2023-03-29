أوكرانيا: لن نقبل السلام مع استمرار الاحتلال والعدوان الروسي على أراضينا

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن تقدير بلاده لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في كييف، مؤكدًا عدم قبول بلاده بأي مقترح للسلام لا ينص على وقف العدوان الروسي والانسحاب الكلي من البلاد.

وقال كوليبا ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاءـ إن "الأوكرانيين يقبلون السلام فقط إذا تضمن الوقف الكلي للعدوان الروسي والانسحاب التام من أراضي البلاد وإعادة المناطق المحتلة وفق الحدود الدولية المتفق عليها".

وشدد وزير الخارجية الأوكراني، على سعي بلاده لانخراط أكبر عدد ممكن من الدول في خطة السلام بين كييف وموسكو، مؤكدًا أن أوكرانيا تعول كثيرًا على دور الولايات المتحدة إزاء خطة السلام.

ويأتي هذا في الوقت الذي رحبت فيه روسيا بمبادرة الصين، وأعربت عن استعدادها لتحقيق أهداف "العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، شريطة اعتراف كييف بالواقع الجديد.

وتدعو المبادرة الصينية إلى ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، ووقف التصعيد.