البيت الأبيض: لا تغير في وضعنا النووي الاستراتيجي بعد قرار بوتين نقل أسلحة نووية لبيلاروسيا

أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الآثار المترتبة على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال عن رد فعل الإدراة الأمريكية عن الخطط التي أعلنها الرئيس بوتين في نهاية الأسبوع لنقل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا "سنستمر في مراقبة الآثار المترتبة على ذلك. لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي"- وفق ما جاء في بيان على موقع البيت الأبيض اليوم الإثنين.

وأضافت بيير: "لذا نظل ملتزمين بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لكننا لا نرى أي سبب الآن لتغيير أو تعديل موقفنا".