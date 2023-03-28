كوريا الجنوبية: نبذل ما بوسعنا لإنجاح عملية تسليم رجل الأعمال الهارب دو كوون

يواصل مكتب الادعاء العام في كوريا الجنوبية بذل "قصارى جهده"؛

لإنجاح عملية تسليم امبراطور العملات الرقمية المشفرة رجل الأعمال الكوري الجنوبي الهارب "دو كوون"، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسئول في المكتب للمنطقة الجنوبية بالعاصمة سول.

ونقلت بلومبرج عن المدعي العام قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن سول استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعملية إعادة "كوون" المحتملة إلى الوطن، وإنه تترقب قرارا من مونتينجرو (الجبل الأسود)، حيث يحتجز.

يشار إلى أن كوون، الشريك المؤسس في شركة "تيرافورم لابس"، التي تعتمد على تقنية التعاملات، مطلوب أيضا من جانب الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بارتكاب عملية احتيال تتعلق بالعملة الرقمية المشفرة التي أدت إلى تآكل 40 مليار دولار على الأقل في القيمة السوقية.

وكوون من مواليد كوريا الجنوبية، التي جردته من جواز سفره العام الماضي.