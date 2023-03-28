أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على سوريين ولبنانيين للاتجار في الكبتاجون

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الثلاثاء، عقوبات على مواطنين سوريين ولبنانيين متهمين بالتورط في صنع مخدر الكبتاجون غير القانوني من مادة الأمفيتامين وبيعه.



وللبعض من هؤلاء الأفراد لهم علاقات وثيقة مع الحكومة السورية، بما في ذلك ابنا عم الرئيس السوري بشار الأسد، ومع حركة حزب الله الموالية لإيران



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها صنفت "أفرادا رئيسيين يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانتاج أو تصدير الكبتاجون، وهو مادة خطيرة مصنعة من الامفيتامين، ويُقدر أن التجارة في الكبتاجون أصبحت مشروعا غير قانوني يدر مليارات الدولارات".



وقال اندريا جاكي، من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية في بيان "سوريا أصبحت رائدة عالميا في إنتاج الكبتاجون المسبب للأدمان الشديد"، وأن الكثير منه يتم تهريبه عبر لبنان".



وحددت وزارة الخزانة هوية المواطنين السوريين المستهدفين بالعقوبات وهم سمير كمال الأسد ووسيم بادي الأسد وعماد أبو زوريق.



وتم أيضا فرض عقوبات على المواطنين اللبنانيين حسان محمد داكو المعروف باسم (ملك الكبتاجون) ونوح زعيتر، وهو تاجر سلاح ومخدرات مشهور.



وكنتيجة لذلك، سوف يتم تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأشخاص المشمولين بالعقوبات في الولايات المتحدة، ولا يتم السماح للأفراد والشركات في الولايات المتحدة بالتعامل التجاري معهم، وقد يتم فرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تجرى معاملات تجارية مع هؤلاء الأشخاص.



ووفقا للحكومة البريطانية، تبلغ قيمة تجارة الكبتاجون حوالي 57 مليار دولار، أي حوالي ثلاثة أضعاف تجارة عصابات المخدرات المكسيكية مجتمعة، ويتم تصنيع حوالي 80% من الإمدادات العالمية من المخدر في سوريا.