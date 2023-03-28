تموين الشرقية: ضبط تاجر لتهريبه 2849 كيلو سكر و1427 زجاجة زيت مدعمة

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شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية في مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ورئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية في مركز ههيا.

أسفرت الحملة عن جرد كميات السلع التموينية الموجودة لدى تاجر تمويني كائن نشاطه في قرية العواسجة عن تبين قيام التاجر المذكور بالتصرف في كمية من السكر التمويني مقدارها 2849 كيلو جرام وكمية من الزيت التمويني مقدارها 1427 زجاجة زيت، وذلك ببيعهما في السوق السوداء.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4218 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2023، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف والمخالفة.