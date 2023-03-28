الفيفا يحدد موعد إرسال مكافأة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على الخطاب الموجه له من النادي الأهلي قبل عدة أيام، بشأن موعد استلام مكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية، التي أُقيمت بالمغرب خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح الاتحاد الدولي في رده على خطاب الأهلي أنه بصدد حصر كل مكافآت الأندية التي شاركت في البطولة خلال الفترة الحالية، ومن ثم تحويل تلك المبالغ إلى هذه الأندية.

وأصبح من المُقرر أن يتسلم النادي الأهلي مكافأة مشاركة الفريق في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، والحصول على المركز الرابع بها، قبل منتصف شهر إبريل القادم.

ومن المنتظر أن يحصل النادي الأهلي على 2 مليون دولار بعد نجاحه في الحصول على المركز الرابع بمونديال الأندية، أي حوالي 62 مليون جنيه، وهو الأمر الذي سينهي العديد من الأزمات المالية، داخل النادي.

يُذكر أن الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية الماضية كان قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل اتحاد أوقيانوسيا بثلاثة أهداف دون رد، ثم على سياتل ساوندرز الأمريكي، بطل اتحاد الكونكاكاف بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف، وأمام بطل أمريكا الجنوبية، فلامنجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.