هشام ماجد يعلق على سرقة مسلسله أشغال شقة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة

كشف الفنان هشام ماجد، حقيقة سرقة مسلسل أشغال شقة من مسلسل فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة، بجانب الحديث عن ضيوف شرف المسلسل، وسبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام.

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: مسلسل أشغال شقة هو نفس تيمة صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لكن ده نسأل فيه خالد دياب وشيرين دياب، لأني لم أتدخل في الكتابة، وعادي أننا نعيد التيمة لكن فيه حاجات كتير كانت مختلفة.

وعن ضيوف شرف المسلسل، فعلق هشام ماجد، قائلا: ضيوف الشرف هم أبطال المسلسل ومبني عليهم القصة في الأساس، وانتصار ممثلة عظيمة وأنا سعيد بيها جدًا في رمضان السنادي، وكسرت الدنيا بمسلسلين، ودورها في أعلى نسبة مشاهدة، من أحلى الحلقات برضو بتاعت نهى عابدين لأن ضحكها في الجد بتاع نهى عابدين، وفي الكتابة مكانتش الحلقة دي عجباني، لكن خالد وشيرين اقنعوني، وحلقة ريم خوري برضو، لكني بحب اللعبة والرجل العناب، بس اللعبة له مكانة خاصة عندي، لأنه مأثر في الناس والأطفال متعلقة بيه.

وأكد هشام ماجد، أنهم بصدد التحضير لجزء جديد من مسلسل اللعبة، قائلًا: إن شاء الله فيه جزء جديد وبيتكتب دلوقتي، وهينزل السنادي، وموضوع مواعيد رمضان مش فارقة لأن المسلسل الحلو بيتشاف وبيتشهر، وأبرز مثال مسلسل كامل العدد نزل السنة اللي فاتت منصة بس.