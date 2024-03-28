اتحاد الكرة يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن

علق إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، على أنباء وجود أزمة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

قال إيهاب الكومي عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" هناك تنسيق يتم باستمرار بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل تواجد محمد صلاح في المعسكر المقبل وأنهاء تلك الأزمة المستمرة".

أضاف:" لا يوجد شخص عاقل يمكنه القول أن غياب محمد صلاح لم يكن مؤثرا في معسكر مارس".

تابع إيهاب الكومي:" منتخب مصر ينتظر عودة المصابين محمد الشناوي وزيزو وإمام عاشور مع عودة صلاح في المعسكر المقبل للمنتخب، وسنعمل جميعا من أجل تحقيق حلم الوصول منتخب مصر إلى كأس العالم 2026".

أكد إيهاب الكومي:" هناك محاولات خلال الأيام المقبلة، لأنهاء الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح بما يخدم مصلحة منتخب مصر والكرة المصرية، مؤكداً أن محمد صلاح سيتواجد بمعسكر المنتخب المقبل والذي سيشهد خوض الفراعنة مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم".

أتم إيهاب الكومي:" أي طلبات سيتم تقديمها من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر سيتم تنفيذها بشكل كامل".