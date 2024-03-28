المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لشخص بتهمة الاتجار بالمخدرات في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين إيهاب إبراهيم الضويني، ومحمد فوزي الجابري، وبحضور المستشار محمد سمير محمود وكيل النيابة، وبإمانة سر محمود شعبان العمدة وعادل إمام، بمعاقبة "عمر.م.ر"، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالتجار في المخدرات.

وكان المستشار أحمد عطية المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد أمر بإحالة المتهم "عمر م. ر. ع"، في الجناية رقم 49317 لسنة 2023 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 3408 لسنة 2023، كلي جنوب المنيا إلى محكمة الجنايات؛ لأنه في يوم 28 أكتوبر بدائرة مركز المنيا أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش، نبات الحشيش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مشخشن (فرد خرطوش)، وذخيرة (طلقتين) استهلكتا فحصا مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان، دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (كتر).

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير المباحث يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم نصب عدة أكمنة متحركة وثابتة أسفر أحدهما عن ضبط المتهم بمسكنه، ممسكا بكيس بلاستيكي محاولا الفرار.

وتمكن النقيب محمد عمر رشدي معاون مباحث مركز المنيا، من ضبطه وبتفتيش الكيس عثر على أربع قطع لمادة سمراء اللون حشيش ملفوف جزئيا بسلوفان شفاف، بواقع "102 قطعة لمادة سمراء اللون حشيش مخدر"، ولفافة بلاستيكية شفافة بداخلها أجزاء نباتية خضراء اللون، وجافة عبارة عن بذور وقمم زهرية وأوراق من نبات القنب (الحشيش)، وسلاح ناري "فرد خرطوش" يدوي محلي الصنع بماسورة غير مشخشنة عيار 16 خرطوش.



شهد النقيب محمد عمر رشدي عبد الغني معاون مباحث مركز شرطة المنيا أن تحرياته السرية قد توصلت إلى قيام المتهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة فاستصدر اذناً من النيابة العامة بتاريخ الواقعة وتم. ضبطه وبحوزته المضبوطات و أقر بأحرازه للمادة المخدرة والسلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوط.

وأفاد تقرير المعمل الكيماوي، أن القطع المضبوطة عبارة عن 4 قطع لمادة سمراء اللون لجوهر الحشيش المخدر، كلا منها ملفوف جزئيا بسلوفان وزنوا قائما 128.10 جرام، و102 قطعة لمادة سمراء اللون لجوهر الحشيش المخدر كلا منها ملفوف جزئيا بسلوفان شفاف وزنوا قائما 51.60 جرام، ولفافة بلاستيكية شفافة بداخلها أجزاء نباتية خضراء اللون وجافة عبارة عن بذور وقمم زهريه وأوراق وزنت قائما 4.22 جرام، ثبت أنها أجزاء من نبات القنب (الحشيش)، وتحتوي على المادة الفعالة له ووجدت البذور صالحة للإنبات.

وتبين من تقرير قسم الأدلة الجنائية بالمنيا، أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن "فرد خرطوش" يدوي محلي الصنع بماسورة غير مشخشنة عيار 16 خرطوش سليم، وكامل الأجزاء وصالح للاستعمال وطلقتين مما تستخدم علي السلاح الناري عيار 16 خرطوش، صالحة للاستخدام وتم استهلاك الطلقتين أثناء الفحص.

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم بشخصه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.