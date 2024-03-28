ووكر وستونز يغيبان عن تدريب مانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال

شهد مران فريق مانشستر سيتي، اليوم الخميس، غياب الثنائي كايل ووكر وجون ستونز، بعد تعرضهما للإصابة خلال معسكر المنتخب الإنجليزي الأخير.

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال على ملعب الاتحاد، مساء يوم الأحد القادم، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وغاب ووكر وجون ستونز عن مران مانشستر سيتي اليوم الخميس، قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال، لتزداد الشكوك حول موقفهما من المشاركة في قمة الجولة الـ 30 من البريميرليج.

فيما شارك الخماسي إيدرسون وكيفن دي بروين ومانويل أكانجي وجاك جريليش وماتيوس نونيز في جزء من مران مانشستر سيتي، اليوم الخميس.