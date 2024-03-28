رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم لـ250 جنيها

المهندس عبدالسلام الجبلي يطالب بالتوسع في منافذ السلع المخفضة وتكثيف الرقابة على الأسواق

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الإجراءات السريعة التي قامت بها الحكومة خلال الأيام الماضية، للإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية، وذلك عقب توفر السيولة الدولارية لديها بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ذلك ساعد في خفض أسعار السلع الهامة بشكل تدريجي.

وقال الجبلي في تصريحات له، اليوم الخميس، إن أثر تلك الإجراءات بدأ في الظهور في أسعار الزيوت واللحوم الحمراء، حيث انخفضت أسعارها، ووصل سعر اللحوم البلدي إلى 280 جنيها للكيلو في منافذ وزارة الزراعة، و250 جنيها في منافذ وزارة التموين، موضحا أنه سبق وتوقع انخفاض أسعار اللحوم لتصل إلى 250 جنيها في ظل توافر الدولار اللازم لاستيراد الأعلاف بتكلفة مناسبة.

وأضاف الجبلي، أن من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار وتوافر تلك السلع الاستراتيجية، في ظل توفير السيولة الدولارية لاستيراد السلع والخامات، حيث كانت الأزمة من قبل هي عدم توافر الدولار بالبنوك؛ ما تسبب في ارتفاع سعره في السوق الموازية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاستيراد ورفع أسعار السلع.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، "أيضا يأتي اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم الأسبوع الحالي، للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، ليمثل خطوة هامة من شأنها المساهمة في زيادة معدل انخفاض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

ودعا المهندس عبدالسلام الجبلي، إلى التوسع في منافذ وزارتي الزراعة والتموين بمختلف المحافظات والمراكز، من أجل تحقيق توازن في أسعار تلك السلع الاستراتيجية.

كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، خلال تلك الفترة، ولاسيما مع حلول عيد الفطر المبارك، لضمان تنفيذ اتفاق الحكومة مع التجار والمصنعين، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من جانب ضعاف النفوس.