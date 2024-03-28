سفير الاتحاد الأوروبي: مصر دولة مستقرة جدا ومنصة مهمة لدعم لغزة

كريستيان برجر: مصر دولة مستقرة جدا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط





أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، مساء الأربعاء، أن مصر منصه ومركز مهم للغاية لتقديم الدعم الإنساني لغزة، معرباً عن شكره وتقديره للقاهرة وجهودها فى دعم القضية الفلسطينية.

وقال برجر، على هامش إفطار رمضانى لمجموعة من الصحفيين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، تعود لأهمية مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبى واستراتيجية موقعها، والمسارات المهمة التى تمر بمصر، مشيراً إلى أن مصر دولة مستقرة جداً فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار برجر إلى أن الاتحاد الأوروبى يظل أكبر مستثمر وشريك لمصر وهناك فهم مشترك بين الطرفين.

*رفض أي نزوح قسري للفلسطينيين

وشدد برجر على عدم قبول الاتحاد الأوروبي لأي نزوح قسري للفلسطينيين إلى مصر، مضيفاً: نؤمن أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي سيؤدي للسلام وقدمنا الكثير من الدعم لفلسطين على مدار سنوات طويلة.

وأضاف برجر: لن نقبل أي نزوح قسري للفلسطينيبن، ومصر وحدها هي صاحبة القرار في دخول الجرحي والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بمستشفياتها، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم 50 مليون يورو منذ إسبوعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واعتبر السفير أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 والذي دعا لوقف إطلاق النار في غزة، يعد قرارًا تاريخيًا، وهي المرة الأولى التي تدعو فيها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وأضاف برجر أن القرار رغم أنه غير ملزم لإسرائيل، إلا أنه رسالة قوية من المجتمع الدولي، وتابع: لأول مرة تدعو الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، ولأول مرة تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت.

*الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتطرق السفير برجر إلى الشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تم التوقيع عليها مؤخراً بالقاهرة لترفيع العلاقات والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا لهذه الشراكة مع حزمة دعم مالي واستثماري لمصر بقيمة 4ر7 مليار يورو للفترة 2024 - 2027، وتتضمن 600 مليون في شكل منح بما في ذلك 200 مليون لإطار الهجرة و8ر1 مليار من الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للحوار الجنوبي، و5 مليارات من القروض الميسرة.

وأضاف أن وثيقة الشراكة الاستراتيجية تحدد بوضوح مجالات محددة للتعاون في العلاقات السياسية الاستراتيجية والتعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والمياه بالإضافة إلى تنمية رأس المال البشرى، فيما يجري العمل حاليا مع الحكومة المصرية من أجل تنفيذ الوثيقة.

*مؤتمر اقتصادي أوروبي مرتقب

وأعلن برجر أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على تنسيق مؤتمر اقتصادي أوروبي مع مصر، من المقرر عقده في شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيكشف عن تفاصيله في الفترة المقبلة.

*الاستقرار في ليبيا والسودان

وحول التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا والسودان، عبر برجر عن الأمل في أن يسود استقرار في المنطقة، موضحاً أن ليبيا والسودان هي جزء مهم منها، وتابع: مستمرون لتقديم الدعم من أجل الوصول إلى نهاية للتوترات وعدم الاستقرار.