صدمة في باكستان عقب انتشار فيديو لأخ يقتل شقيقته أمام الأب

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قال مسئولون في باكستان اليوم الخميس، إن الشرطة ألقت القبض على أب وأخ بعد انتشار مقطع فيديو للأخ وهو يخنق أخته على مرأى من الوالد.

وأثارت الواقعة التي حدثت في إقليم البنجاب بوسط البلاد، حالة من الصدمة والغضب في باكستان التي تعصف بها زيادة العنف ضد النساء.

وقال مسئول الشرطة المحلي رنا أكمل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشابة التي تبلغ 22 عاما من العمر قتلت على يد أخيها بينما كان الوالد يشاهد ما يحدث، إلى جانب وجود شخص آخر يصور الجريمة.

وقعت الحادثة في بلدة توبا تيك سينج الأسبوع الماضي. ودفنت الأسرة المرأة زاعمة أنها توفيت نتيجة إصابتها بالكوليرا.

وأضاف أكمل أن الشرطة سجلت القضية يوم الأربعاء، عقب انتشار الفيديو.

وقال مسئول شرطة آخر يدعى محمد عمران، إن الأب والأخ قالا للشرطة إنهما كانا يغتصبان المرأة لسنوات وقتلاها لإخفاء جريمتهما.

وأضاف عمران، أن الشرطة استخرجت جثمان المرأة اليوم الخميس، لتشريحه وإجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد الاغتصاب.

وتقوم الشرطة الآن بحملة مداهمات لاعتقال الشخص الذي كان يصور الجريمة.

وتفيد إحصاءات الشرطة بتسجيل الآلاف من جرائم الاغتصاب في باكستان سنويا ولكن معدل الإدانة أقل من 3% جراء الملاحقات القضائية المعيبة والقوانين المبهمة.