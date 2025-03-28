قال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة «منفتحة على أي مبادرات»، رغم عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، متهمًا الإدارة الأمريكية بأنها باتت «غير نزيهة وغير مُلتزمة بما تم الاتفاق عليه».

وأعرب في تصريحات لـ «الجزيرة مباشر»، عن أمله أن تحمل الأيام القادمة «بشرى خير للشعب الفلسطيني» حول التوصل لاتفاق، قائلا: «إن شاء الله نأمل أن يكون قادم الأيام هناك بشرى خير لشعبنا الفلسطيني، في هذه الساعات هناك حوارات مكثفة ونتواصل مع الأشقاء في مصر وقطر على مدار الساعة، ونأمل أن نوقف نزيف هذا النزيف من الدم خلال الأيام المقبلة».

وأشار إلى حجم المعاناة الهائلة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني، قائلا: «الشعب الفلسطيني قدم وتحمل الكثير، قدم الدماء وتوجع وتألم.. والاحتلال يمنع عنه منذ 3 أسابيع دخول شربة ماء أو قطعة خبز أو حبة دواء».

وتساءل: «أي عالم ينظر إلى همجية العدو الإسرائيلي المجرم الذي يمنع عن الأطفال والشيوخ حبة الدواء وشربة الماء؟».

وأكد استمرار التواصل مع الجانب الإسرائيلي بشكل غير مباشر «من خلال الوسطاء»، مضيفا: «نأمل أن نصل إلى ما يرضي شعبنا الفلسطيني، ويوقف نزيف الدم ويخفف معاناته، قيادة حماس تبذل كل طاقتها وهناك مرونة كبيرة جدًا في التفاوض، والكل يعلم أن المقاومة قدمت وأبدت مرونة كبيرة جدًا؛ لكن الأساس الذي نسعى إليه وقف هذه الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وصفقة أسرى عادلة للجميع».