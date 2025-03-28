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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الجاري 2024/2025.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في مصالحة جماهيره بعد السقوط الأخير أمام بتروجت في بطولة كأس عاصمة مصر.

بينما يراهن سيراميكا بدوره على إنهاء سجله السلبي أمام الزمالك وتحقيق فوز يصل به للمباراة النهائية.

وتقام المباراة تحت قيادة تحكيمية أجنبية بطاقم حكام من هندوراس بناء على طلب مسؤولي نادي سيراميكا بإسناد المباراة لطاقم أجنبي.

تفوق كاسح لنادي الزمالك في تاريخ المواجهات مع سيراميكا خلال 10 مباريات جمعت بين الفريقين:

فوز الزمالك: 9 مباريات

فوز سيراميكا: 0

التعادل: مباراة واحدة (1-1)

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا السعة 9:30 مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.