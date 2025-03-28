الزراعة: استعدادات نهائية لانطلاق النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع

تتابع وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لضمان نجاح النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع، حيث تواصل الوزارة جهودها المكثفة لإنجاز جميع التجهيزات اللازمة قبل الافتتاح الرسمي يوم 12 أبريل المقبل، بالمتحف الزراعي في الدقي، في إطار خطة طموحة لتطوير المعرض ليصبح حدثًا دوليًا خلال العام القادم.

وفي هذا السياق، أجرى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أمس، يرافقه المهندس أحمد منصور، مدير المتحف الزراعي، وبحضور الدكتور محمد يعقوب، مساعد المدير العام لمكتب الفاو بالقاهرة، جولة تفقدية لمتابعة تسليم مواقع العارضين، والتأكد من استكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمشاركين والزوار.

كما تم الاجتماع مع مسئولي الشركة المنظمة والعارضين لتذليل أي عقبات قد تواجههم، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشهد المتحف الزراعي أعمال تطوير شاملة استعدادًا للمعرض، شملت تجديد الطرق الداخلية بالإنترلوك على نطاق واسع، وتحسين المرافق وتجميل المساحات الخضراء، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بإعادة معرض زهور الربيع إلى مكانته الرائدة كأقدم وأكبر معرض من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

ويتابع وزير الزراعة عن كثب أعمال التطوير، مؤكدًا ضرورة تحقيق أقصى درجات التميز في هذه النسخة، تمهيدًا للارتقاء بالمعرض إلى المستوى الدولي العام القادم، ليصبح على خريطة أهم المعارض العالمية المتخصصة في الزهور ونباتات الزينة.

وشهدت الدورة الحالية إقبالًا واسعًا من العارضين، حيث تم حجز جميع المساحات المخصصة بالكامل قبل انطلاق المعرض، ما يعكس مكانته المتزايدة كمنصة رئيسية لترويج وتسويق نباتات الزينة والزهور، ومن المتوقع أن يجذب أعدادًا كبيرة من الزائرين للاستمتاع بجمال وتنوع المعروضات.