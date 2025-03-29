الرئيس السوري أحمد الشرع يعيّن الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للبلاد

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة متلفزة، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية.

ويُعتبر الشيخ أسامة الرفاعي، البالغ من العمر 81 عاماً، من أبرز علماء الدين السوريين، وهو فقيه شافعي يشغل منصب رئيس المجلس الإسلامي السوري ورئيس رابطة علماء الشام. وكان قد انتُخب سابقاً مفتياً عاماً من قبل المعارضة السورية.

وُلد الشيخ أسامة الرفاعي في دمشق عام 1944، وهو الابن الأكبر للعلامة الراحل الشيخ عبد الكريم الرفاعي. درس اللغة العربية في جامعة دمشق وتخرج فيها عام 1971.

في عام 1981، غادر سوريا إلى المملكة العربية السعودية هرباً من الحملة التي شنها نظام حافظ الأسد ضد الجماعات الإسلامية.

بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، انحاز الشيخ الرفاعي إلى صفوف الثورة، وكان له دور بارز في مواجهة النظام، ما أدى إلى تعرضه لمضايقات عديدة ودفعه لمغادرة البلاد إلى تركيا، حيث أعاد إحياء "رابطة علماء الشام" برئاسته.