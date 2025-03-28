قاض أمريكي آخر يوقف حظر ترامب على المتحولين جنسياً في الجيش

أوقف قاض اتحادي في ولاية واشنطن الأمريكية تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب بحظر انخراط الأشخاص المتحولين جنسيا في الخدمة في الجيش، ليكون هذا ثاني أمر قضائي على مستوى البلاد ضد هذه السياسة في غضون أسبوعين.

وجاء قرار يوم الخميس من القاضي الاتحادي في محكمة المقاطعة في تاكوما، بنجامين سيتل، في قضية رفعها عدد من الجنود المتحولين جنسيا الذين خدموا لفترات طويلة، والذين قالوا إن الحظر مهين ومتعصب، وأن فصلهم سيسبب ضررا دائما لسمعتهم ومسيرتهم المهنية.

وفي نص حكمه الذي يتكون من 65 صفحة، قال سيتل، والذي كان قد عينه الرئيس السابق جورج بوش الابن وكان ضابطا سابقا في الجيش الأمريكي في سلاح القضاة العسكريين، إن الإدارة لم تقدم أي تفسير حول ضرورة حظر خدمة الجنود المتحولين جنسيا، الذين كانوا قادرين على الخدمة علنا خلال السنوات الأربع الماضية دون أي دليل على وجود مشكلات.

وكتب سيتل في أسباب الحكم:"إن دفوع الحكومة غير مقنعة".

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت القاضية في واشنطن العاصمة، آنا رييس، قرارا مماثلا بوقف السياسة، لكنها علقت حكمها مؤقتا انتظارا لاستئناف الحكومة.