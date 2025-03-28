قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة مناطق في جنوب لبنان.

وتعرضت أطراف بلدة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، صباح اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي مركز بالقذائف الثقيلة.

كما طال القصف محيط بلدة يحمر الشقيف الجنوبية، واستهدفت قنبلة صوتية إسرائيلية ساحة بلدة مركبا الجنوبية، كما استهدفت قذيفة مدفعية إسرائيلية بلدة الطيبة الجوبية.

واستهدف القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي بلدة الخيام الجنوبية، كما تعرضت بلدة كفركلا الجنوبية لقصف مدفعي إسرائيلي.

ونفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط من تلة حمامص اللبنانية التي يتواجد فيها، حيث تم سماع صوت الرصاص بكثافة في البلدات المجاورة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى مشارف مدينة صور في جنوب لبنان.

وامتنع العديد من الأهالي عن سلوك طريق بلدات الغندورية وفرون بإتجاه جسر القعقعية في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي وتوتر الوضع الأمني.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي. وتم تمديد مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.