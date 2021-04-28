كرم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء اليوم الاربعاء المستشار محمود فهمي، عضو مجلس الإدارة الأسبق، المستشار القانوني للنادي، في احتفالية كبيرة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك تقديرًا لحجم عطائه اللا محدود، وإخلاصه الكبير وتفانيه في خدمة الأهلي متطوعًا لفترة امتدت لما يزيد على نصف القرن.

وحضر الحفل مجلس إدارة النادي ولفيف من المسئولين السابقين للنادي، يتقدمهم الكابتن محرم الراغب، والمهندس هشام سعيد، وتيسير الهواري، والمستشار أسامة قنديل، والمهندس عدلي القيعي، والمهندس مصطفى مراد فهمي، والعميد محمد مرجان، والمستشار محمد عثمان، إلى جانب المستشار منصف نجيب، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، وذلك بالإضافة إلى عائلة المستشار محمود فهمي.







كما منح مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، المستشار محمود فهمي قلادة «النادي الأهلي الذهبية»، وهي أسمى مراتب التكريم؛ عرفانًا بما قدمه، وتقديرًا لمساهماته الجليلة في رفعة الأهلي والدفاع عن قضاياه متطوعًا في كل المحافل.

هذا وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على إهداء المستشار محمود فهمي خطاب شكر مقدمًا من مجلس الإدارة، كما قام بإهدائه قميص النادي.

بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن ارتباط المستشار محمود فهمي بالنادي الأهلي، ورحلة عطائه التي امتدت لأكثر من 50 عامًا، والتي بدأت بانضمامه إلى فريق الناشئين لكرة القدم، ثم التحاقه بعدها بفريقي السباحة والجمباز، وصولًا إلى تدرجه في عمله القانوني ودوره كعضو بمجلس إدارة النادي ثم مستشار قانوني للنادي.



ومن جانبه قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في بداية كلمته خلال الحفل إنه من الصعب عليه وصف ما بداخله تجاه قيمة كبيرة بقدر المستشار محمود فهمي، وقال: «أتذكر أول مجلس إدارة تواجدت فيه منذ ما يزيد على ٣٣ سنة، وكان المستشار محمود فهمي حاضرًا، وإلى يومنا هذا هو ضلع كبير في الحفاظ على حقوق النادي القانونية وبشكل يليق باسم وتاريخ النادي».

وذكر الكابتن محمود الخطيب في حديثه دور المستشار محمود فهمي في تجاوز الكثير من الأزمات القانونية التي واجهت الأهلي في العديد من الملفات الشائكة، والتي نجح في حلها جميعًا.





وتحدث الكابتن الخطيب عن شخصية المستشار محمود فهمي في العمل وهدوئه ونجاحه في كافة الملفات القانونية التي تخص الأهلي، وفي مقدمتها ملف لائحة النظام الأساسي، ورهانه على وعي أعضاء الجمعية العمومية في الحضور للموافقة على تطبيق اللائحة.

ومن جانبه أعرب المستشار محمود فهمي عن سعادته بهذا التكريم وتقليده بالقلادة الذهبية للنادي، وقال إنه لا يجد كلمات يعبر بها عن قدر سعادته، موجهًا الشكر لمجلس الإدارة على هذه اللفتة النبيلة، التي تعبر بحق عن عراقة الأهلي واحترامه وتقديره لرموزه على مر التاريخ.