زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يلحق أضرارا بمبان فى ولاية أسام الهندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ولاية أسام شمال شرقي الهند، اليوم الأربعاء، حيث ألحق أضرارا بالمباني والبنية التحتية لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال سُجل على بعد 9ر10 كيلومترات شمالا في شمال غرب بلدة ديكياجولي على عمق 34 كيلومترا الساعة 0221 تقريبا بتوقيت جرينتش.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي في وقت سابق أن الزلزال بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر، وأعقب الزلزال أربع هزات تابعة تراوحت قوتها بين 9ر4 درجة و6ر3 درجة على مقياس ريختر.

وقال جيتندرا سينج، الوزير الاتحادي المسؤول عن المنطقة: "تعرضت مناطق في ولاية (أسام) لزلزال قوي. لحسن الحظ لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح حتى الآن. فقط أضرار لبعض المباني. إدارة الولاية تراقب الوضع عن كثب"، مضيفا أنه ينتظر تقريرا مفصلا.

وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على تويتر، بأنه تحدث إلى سارباناندا سونوال، رئيس حكومة ولاية آسام، مؤكدا تقديم المساعدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا قليلا من الأشخاص أصيبوا جراء الزلزال، لكن لم يتأكد ذلك رسميا.

وشعر السكان بهزات قوية في المنطقة الشمالية الشرقية بأكملها وفي بوتان المجاورة. وأظهرت صور مئات الأشخاص وهم يركضون خارجين من منازلهم في حالة ذعر.

وتعرضت المباني السكنية متعددة الطوابق في جواهاتي عاصمة ولاية أسام للتصدع وخرج السكان في الشوارع خوفا من مزيد من التوابع.