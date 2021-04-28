عباس يلتقي مسؤولا أوروبيا قبل يوم من اجتماع فلسطيني لحسم مصير الانتخابات

اجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بور جسدورف، قبل يوم من عقد اجتماع فلسطيني لحسم مصير الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أطلع بورجسدورف على "الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية جميعها، بما فيها مدينة القدس ترشيحا ودعاية وانتخابا، حسب المراسيم الرئاسية الصادرة بهذا الخصوص".



وأكد عباس أهمية مواصلة الإتحاد الأوروبي الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين برعاية دولية.



ونقلت الوكالة عن ممثل الإتحاد الأوروبي دعم أوروبا لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن الاتحاد يواصل اتصالاته المكثفة مع إسرائيل لإجرائها في مدينة القدس الشرقية.



وتجتمع القيادة الفلسطينية، غداً الخميس، في رام الله لمناقشة ملف الانتخابات التشريعية، علماً بأن عباس أعلن أنه لن يتم القبول بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة "دون حضور القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابات حسب الاتفاقيات الموقعة".



وجاء ذلك بعد أن أعلن مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل رفضت طلبًا قدمته السلطة الفلسطينية بشأن السماح بإجراء الانتخابات التشريعية في شرق القدس، علماً أنه لم يتم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.



ورفضت حركة حماس وقوائم حزبية ومستقلة مترشحة للانتخابات احتمال تأجيل الانتخابات، وطالبت الإلتزام بموعد إجرائها.