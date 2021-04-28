وصول بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والقدس للروم إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية والقدس للروم الملكيين الكاثوليك، قادما من لبنان فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى بعض الفعاليات الدينية .

من المقرر أن يترأس العبسي صلوات القداس الإلهى فى إحدى الكنائس، وأن يزور بعض الكنائس في إطار زيارته لمصر، كما سيتفقد بعض كنائس الروم الكاثوليك بمصر ويلتقي عددا من الشخصيات الدينية وكبار المسؤولين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا سنة 2017، بتعيين قداسة البطريرك يوسف العبسي (واسمه في شهادة الميلاد: جوزيف عبدالله العبسي) المولود في الشام سنة 1946 بطريركا للروم الكاثوليك، وممثلا قانونيا لطائفة الروم الكاثوليك في مصر ووفقا للمادة الثانية من القرار، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 31 كانون أول/ ديسمبر 2017، يحصل قداسة البطريرك يوسف العبسي على جنسيَة جمهوريةِ مصر العربية.