ألمانيا تقدم خطتها لبروكسل بشأن مساعدات كورونا الأوروبية

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قدمت ألمانيا خطتها الخاصة بشأن مساعدات صندوق التنمية الأوروبي للخروج من أزمة كورونا أمام المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الأربعاء.

وكتبت رئيسة المفوضية ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورزولا فون دير لاين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الخطة قيد الدراسة الآن، وأضافت: "نتطلع لأن تكون الخطة مؤكدة لأولوياتنا المشتركة - من حماية المناخ إلى الرقمنة. هدفنا هو أن تكون أوروبا قادرة على بدء الاستثمارات في الصيف".

ووافق مجلس الوزراء الألماني على الخطة أمس الثلاثاء. وطرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس الخطة على الإنترنت صباح الأربعاء بالتزامن مع نظرائه من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويريد شولتس وضع نصيب ألمانيا من المساعدات البالغ حوالي 26 مليار يورو بالكامل تقريبا في حماية المناخ والرقمنة.

وفي صيف عام 2020 اتفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مساعدات تنموية مشتركة بقيمة 750 مليار يورو.

وسيتاح جزء من الأموال كمنح وجزء آحر كقروض تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تحملها على نحو مشترك. وتوضح خطط التنمية ما سيتم استخدام المليارات من أجله.

ويتعين على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد أن تقدم خططها بحلول 30 أبريل الجاري.

وسيكون أمام المفوضية شهران للمراجعة قبل الحصول على الموافقة عليها.

كما قدمت اليونان خطتها التنموية في بروكسل اليوم الأربعاء. ويمكن لأثينا أن تتوقع ما يصل إلى 5ر30 مليار يورو من برنامج الاتحاد الأوروبي المسمى "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي".