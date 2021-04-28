الكونكورد حسين زكي يتحدث لـ«الشروق»: كسبت التحدي بعد تتويج الزمالك بدوري اليد

الدرع أفضل لاعب في مصر حاليا.. والأحمر لاغنى عنه

كرة اليد يحب أن تخرج من عباءة كرة القدم في التسويق والرعاية

علاقتي مع حسن يسري أخوية.. ووجوده معي سهل مهمتنا مع الفريق

نجح حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، في التتويج بدوري المحترفين لكرة اليد لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بعد الفوز على الأهلي في المباراة الفاصلة ١٨-١٧، في أول تجربة يخوضها في منصب الرجل الأول، وذلك بعدما فاز "الكونكورد" كمدرب عام بكأس العالم مع المنتخب الوطني للناشئين، ضمن الجهاز الفني الذي قاده مجدي أبوالمجد، وفي نهائي كأس مصر خسر الأبيض أمام منافسه التقليدي الأهلي. بنتيجة ٢٦-٢٣.

تحديات كبيرة ومواقف عديدة مر بها فريق كرة اليد بنادي الزمالك حتى نجح في المحافظة على درع دوري المحترفين، أسرار عديدة وكواليس محتلفة يتحدث عنها حسين زكي في حوار خاص مع "الشروق".

- في البداية، تهانينا بمناسبة فوزك ببطولة دوري المحترفين، كيف كان الموسم بالنسبة لك؟

- ‏كان موسما طويلا، به العديد من السلبيات والإيجابيات، فهو أول موسم لي من مقعد المدير الفني، وقد نجحت في التتويج بدرع الدوري ولعب نهائي الكأس، هو أمر جيد بالنسبة لنا كفريق وليس لي فقط.

- الموسم الأول لك كمدير فني، ما هي السلبيات والإيجابيات التي خرجت بها؟

- ‏بالتأكيد أنا أنظر إلى الأخطاء لأتعلم منها وأتجنب تكرارها في المستقبل، أراجع نفسي في كل اللحظات، أسجل وأدون لتجنب الأخطاء، من الطبيعي أن نفوز ونخسر وأن نتوج ببطولة ونفقد أخرى، هذه طبيعة الرياضة، وأنا دائما أحرص على تقييم التجربة وأتعلم طوال حياتي، الإجمالي أنا مبسوط بالتجربة مع الزمالك لأنه أمر رائع بالنسبة لي أن أكون مع نادي الزمالك، ورغم الإصابات والظروف الصعبة نجحنا في التتويج بالدوري.

- العلاقة بينك وبين حسن يسري المدرب العام وطيدة ومختلفة، حدثنا عنها؟

- ‏علاقتي مع حسن يسري علاقة أخوة وممتدة منذ سنوات طويلة، وتسهل علينا في عملنا، أنا مدير فني وهو ومساعد مدرب داخل الملعب، وخارجه تتبدل الأدوار، هو رئيس الجهاز وأنا مساعده، نتشاور دائما نأخد القرارات مع بعض، ونقدم النصيحة لبعضنا، وهو أمر ممتع يسهل مهمتنا في العمل.

- ما هي أبرز الضغوط والتحديات التي واجهتكم خلال الموسم؟

- ‏الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الهدف، تعرضنا لتخديات داخلية وخارجية، هناك بعض الحاقدين كانوا ينتظرون إخفاقنا، إحنا "مش شايفينهم" ووصلنا لمرحلة جيدة من التركيز فقط على شغلنا مع الفريق، حتى ننجح ونثبت أننا جديرين بهذا المكان، وكسبت التحدي بعد التتويج بالدوري.

- الفريق مر بفترات صعبة بسبب المستحقات المتأخرة، ودفعتم "سلفة" مستحقات العملية الجراحية لهتلر، كيف تعاملت مع هذه المشاكل؟

- ‏نحن اعتدنا على هذه الأمور في الزمالك منذ زمن، المشكلة قائمة ويجب أن نتعامل معها، المشكلة الأكبر هنا هو التعامل مع الأندية الحكومية باعتبارها أندية كرة قدم، الراعي الإعلاني يتعاقد لكرة القدم وكرة اليد والألعاب الأخرى يتم وضعها على حساب كرة القدم، والآن حان الوقت لأن تكون كرة اليد سلعة منفصلة وتخرج من عباءة كرة القدم في التسويق والرعاية لتأخذ حقها، كانوا يقولون في السابق أنها لعبة "ما تجبش فلوس"، لكن حاليا يتم إذاعة المباريات عبر شاشة أون تاليم سبورتس، وهو أمر رائع أشكرهم عليه، ويجب استغلال ذلك للتسويق للعبة ليبدأ الرعاة دخول كرة اليد بشكل منفصل لتؤتي ثمارها بالنسبة للاعبين والأندية.

- يحيى الدرع قدم موسم متميز، كيف تقيمه؟

- ‏يحيى الدرع وكل اللاعبين قدموا مستوى متميز، يحيى فرد من 18 لاعب بالفريق، جميعهم أدوا وغياب أي عنصر يؤثر على الفريق، يحيى لاعب بارز جدا وتطمئن بوجوده مثل هتلر والأحمر وأي لاعب بالفريق، وبالنسبة ليحيى تحديدا أنا سعيد بتدريب لاعب مثله لاعب له ثقله ووصل لقمة مستواه الفني وهو أفضل لاعب في مصر حاليا ويصنع الفارق، وتستطيع أن تعتمد عليه 60 دقيقة لا غنى عنه.

- إصابة هتلر حدثت في توقيت مهم قبل نهاية الدوري وكأس مصر، كيف تعاملت مع الموقف؟

- ‏محمد رمضان هتلر من اللاعبين المتميزين والمؤثرين، وأتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا للملعب، إصابته حدثت في توقيت حساس وتأثرنا بها، وأيضا غياب حسن قداح كان كارثي، كل لاعب له احتياجاته، والحمد لله استطعنا أن نعوض الغيابات من خلال المجموعة المتواجدة وأدوا المطلوب منهم بكفاءة، وهناك لاعبين أنا مقصر معهم وقلت لهم ذلك، لكن أحيانا ظروف المباريات تجبرك على استخدام للعب على حساب آخر حسب المتطلبات، وقلت لهم أني مقصر مع البعض ولم يشاركوا بشكل كبير.

- ملف عروض الاحتراف والتجديد للاعبين مهم للغاية، كيف يتم التعامل مع هذا الملف؟

- ‏هذا الملف في يد إدارة النادي، عقدنا جلسة مع الإدارة قبل أيام وأكدنا على ضرورة إنهاء هذا الملف، وننتظر ما سيحدث، الملف بكل تفاصيله أمام الإدارة.

- كلمة توجهها لنجم الفريق أحمد الأحمر؟

- ‏أحمد الأحمر من اللاعبين المهمين، وأي مدرب يتمنى أن يكون معه لاعب مثله، لاعب ذكي ومهاري ويمتلك شخصية داخل الملعب وخارجه، ولا غنى عنه، وقدم موسم متميز كعادته.

- ما هي رسالتك لجمهور الزمالك؟

- ‏الحمد لله أننا استطعنا أن نفرح جمهور الزمالك في وقت كانوا يشعرون فيه بالحزن، لكن فرحناهم بالتتويج بالدوري، كنا نتمنى أن نفوز بالكأس لكن للأمانة اللاعبون تعبوا بسبب الإصابات والظروف ووصلوا لمرحلة لا يمكن أن نضغط فيها عليهم أكثر من ذلك، قدموا مباريات بروح عالية جدا، والدوري أقوى بكثير من الكأس، وأمامنا تحديات أخرى ونقدر نفرحهم بالسوبر الإفريقي والبطولة الإفريقية للأندية.

هل ستستمر مع الزمالك في الموسم المقبل؟

ذلك متوقف على رغبة إدارة النادي، وجودي مع الزمالك يشرفني والأولوية له دائما.