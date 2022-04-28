تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي ستقام مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 16 للدوري الممتاز.
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.
تشكيل المصري
فى حراسة المرمى : احمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقى ، احمد شوشة ، ياسر حمد ، احمد شديد.
في الوسط: محمد عنتر ، عمرو موسى ، فريد شوقى ، حسن على.
في الهجوم: الياس الجلاصى أوستين أموتو.
البدلاء : عصام ثروت ، احمد علاء ، محمد جريندو ، احمد الشيخ ، ايزى ايميكا ، أسامة الجزار ، عمرو مرعى ، احمد حمودى ، مصطفى ايمن