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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي ستقام مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة 16 للدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.

تشكيل المصري

فى حراسة المرمى : احمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقى ، احمد شوشة ، ياسر حمد ، احمد شديد.

في الوسط: محمد عنتر ، عمرو موسى ، فريد شوقى ، حسن على.

في الهجوم: الياس الجلاصى أوستين أموتو.

البدلاء : عصام ثروت ، احمد علاء ، محمد جريندو ، احمد الشيخ ، ايزى ايميكا ، أسامة الجزار ، عمرو مرعى ، احمد حمودى ، مصطفى ايمن