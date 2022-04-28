موسيماني: حزين للتعادل أمام الطلائع وما زال أمامنا الوقت للتعويض

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه بعد تعادل الفريق أمام طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الأهلي أهدر العديد من الفرص في مباراته أمام طلائع الجيش، لافتًا إلى أن هذا الأمر حدث أيضًا أمام الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، رغم أن الجهاز الفني قام بالعديد من التغييرات خاصة في الشق الأمامي.

وأضاف: «نعم فقدنا نقاطًا مهمة لكن ما زال الوقت أمامنا للتعويض ومشوار الدوري طويل، وهنا لن أتحدث عن أعذار رغم وضوح حالة الإجهاد التي يراها الجميع».

وأشار موسيماني إلى أن عمرو السولية كان يعاني من الإجهاد وشارك في المباراة بعد أن عانى حمدي فتحي أيضًا من الإرهاق.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء، ودفع بتغييرات عديدة في الشق الأمامي ولكن لم يكن هناك توفيق في تسجيل الأهداف، لافتًا إلى أن الأهلي لديه مباراتان في غاية الأهمية بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.