قال الفنان ميدو عادل، إنه كان يخشى من دور علاء في مسلسل «العائدون» عندما عرض عليه، لأن شخصية المخابراتي إما تصيب أو تخيب دائمًا لدى الناس، لكن وجود المخرج أحمد نادر جلال كان مطمئنًا بالنسبة إليه.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الخميس، أن «العائدون» مسلسل اجتماعي سياسي إنساني يقدم في وقت مهم للغاية، فمن الجيد نقل البطولات المخابراتية إلى الجيل الجديد بشكل مميز وحقيقي دون تزييف.

وأشاد بالفنان هاني رمزي، لأنه من أفضل الشخصيات الموجودة في المسلسل، قائلا: «حد بيحب المهنة، ولسة عنده القواعد والتقاليد القديمة مع تطور العصر، بني آدم في قمة الاحترام، ودوره إضافة كبيرة للمسلسل».

وذكر أن «العائدون» ليس مسلسل رمضاني وقتي فقط، بل سيظل يحبه الناس ويشاهدونه، نظرًا لما يحويه من خطوط دراما وعلاقات إنسانية، بالإضافة إلى البساطة في تناول القضية.

مسلسل «العائدون» من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، هاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد ممدوح، ومحمد فراج، ومن تليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.