قائد للمحاصرين في مصنع آزوفستال يوجه نداء استغاثة لكييف للمساعدة

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وجه قائد للقوات المحاصرة في مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرقي أوكرانيا نداء استغاثة لقادة البلاد، حثهم فيها على العمل لإيجاد طريقة لمساعدتهم.

وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف، في رسالة فيديو نشرت اليوم الخميس، :"أطالب القيادة العسكرية-السياسية باتخاذ خطوات حاسمة لكسر الحصار أو إجلاء كل من لديه أمل ويؤمن بوطنه".

وقال بالامار، إن المقاتلين يتساءلون بشكل متزايد عن سبب عدم وفاء كييف بوعودها.

واستطرد بالقول :"هل من مجيب: لماذا نقف وحدنا في مواجهة المدفعية والسفن والطائرات؟"

وإلى جانب محاصرة الكثير من الجنود، يتردد أن هناك نحو ألف مدني مختبئين في ممرات المصنع. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإحكام الحصار على الموقع لإجبار المحاصرين على الاستسلام.

وتقول موسكو، إن المصنع هو المنطقة المتبقية الوحيدة في ماريوبول التي لم يسيطر عليها الروس.