وفي الوقت الذي سادت فيه مشاعر الامتنان والارتياح، لم يخل الأمر من مشاعر غضب جراء الفوضى التي صاحبت عملية الإجلاء، وهو ما تحدثت عنه منى زانون، التي تعاني من مشاكل في الحركة، وصدمتها من اضطرارها للوصول إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني دون أي مساعدة.

وقالت السيدة، البالغة من العمر 65 عاما، وعليها علامات الإرهاق وتمسك بجواز سفرها البريطاني: "أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى السلطات (البريطانية) لتأتي وتنقذني. لم أحصل على رد على الإطلاق. وهو ما جعلني غاضبة جدا".

وأضافت منى، التي تعيش في مانشستر منذ عقود، إن شقيقها رافقها إلى المطار، وقالت: "كان الأمر خطيرا للغاية. خطير جدا جدا".

وبالنسبة لآخرين، ظل الخوف مسيطرا على المشهد حتى عندما وصلوا إلى المطار، وقالت خديجة، وهي أم لثلاثة أطفال تعيش في لندن منذ ثلاثين عاما: " تركت كل شيء ورائي، مجوهراتي وملابسي وكل شيء".

وأضافت: "لم تتوفر لنا طائرة، وعلى مدار يومين اضطررت أنا وابني وزوجة ابني إلى النوم على الأرض، مع توافر القليل جدا من الطعام. كان الأمر صعبا للغاية، لكننا جميعا سعداء الآن".

الصين تحسّن صورتها مع أوكرانيا كوسيط سلام

ننتقل إلى صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ومقال كتبه جو ليهي وكريستوفر ميلر بعنوان "الصين تسعى إلى (الحد من الأضرار) في أوكرانيا باتصال هاتفي مع زيلينسكي"، ويقول خبراء إن التواصل بين بكين وكييف مؤخرا يهدف إلى ضمان أن يكون للصين دور في تسوية الصراع.

ويبدأ المقال بالإشارة إلى لقاء الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أو اتصاله بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خمس مرات على الأقل منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا، بيد أن اتصاله الأول مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جاء خلال الأسبوع الجاري، بعد أيام من غضب أوروبي بسبب تصريح أدلى به السفير الصيني في فرنسا شكك به في سيادة دول ما بعد حقبة الاتحاد السوفيتي.

ويقول مسؤولون صينيون إن توقيت الاتصال مصادفة، وأشادوا بهذا التواصل واعتبروه أحدث خطوة في مساعي بكين من أجل إحلال السلام، بيد أن أوروبا وكثيرون ينظرون إلى الاتصال الصيني مع الزعيم الأوكراني على أنه محاولة لاحتواء تداعيات تصريحات السفير الصيني في فرنسا، لو شاي.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "إنهم بحاجة إلى الحد من الأضرار بعد تصريحات السفير في باريس".

وتعرض الرئيس الصيني لانتقادات لاذعة من دول الغرب بسبب حفاظه على علاقة وثيقة مع بوتين، بعد غزوه أوكرانيا العام الماضي، فضلا عن تحذير الولايات المتحدة بكين من إمداد موسكو بالأسلحة.

وكانت الصين قد طرحت، في فبراير الماضي، خطة من 12 نقطة بشأن الصراع الدائر، بيد أن هذه الخطة تعرضت لانتقادات من دول الغرب لإخفاقها في إدانة الغزو الروسي، كما تضمنت انتقادات ضمنية لحلف الناتو أكثر من روسيا.

وتنامت المخاوف الشهر الماضي بعد زيارة الرئيس الصيني لموسكو، ولم يتبع ذلك على الفور، كما كان متوقعا على نطاق واسع، أي اتصال مع زيلينسكي، ويعتقد الكثير من المحللين الغربيين أن تصريح السفير الصيني، لو شاي، نهاية الأسبوع الماضي، الذي شكك من خلاله في سيادة أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، لعب دورا في تسريع اتصال بكين مؤخرا بالرئيس الأوكراني.

ويقول آخرون إن الصين تدرك أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإقناع أوروبا بإخلاصها إذا أرادت المشاركة في أي تسوية بعد الحرب، وهذا مهم بشكل خاص حيث يبدأ الاتحاد الأوروبي العمل على سياسة جديدة تجاه الصين من المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية يونيو.

وقال يو جي، كبير باحثي الشؤون الصينية في برنامج آسيا والمحيط الهادئ في معهد تشاتام هاوس: "قد لا تربح روسيا هذه الحرب. وتريد الصين على الأقل أن يكون لها صوت في أوكرانيا بعد الصراع لمنع كييف من التحول تماما إلى الغرب خلال عملية بناء الدولة بعد الصراع".

وخلال الاتصال الذي استمر ساعة بين الرئيسين، وهو الاتصال الأول منذ بدء الحرب، قالت الصين إنها سترسل مبعوثا خاصا للتواصل بين طرفي الصراع، في أبرز خطوة لها حتى الآن على طريق القيام بدور الوسيط في الصراع.

واختارت الصين لهذا الدور، هو لي هوي، الدبلوماسي المخضرم والسفير السابق في موسكو، وهو يشغل حاليا منصب الممثل الخاص للحكومة الصينية في الشؤون الأورو آسيوية.