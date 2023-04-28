أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أنه من غير المقبول الجلوس مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، واصفا إياه بأنه "جهة متمردة" على الدولة.

واتهم البرهان في تصريحات لقناة "الحرة"، متمردي الدعم السريع بأنها افتعلت هذه الحرب بسبب رفضها الاندماج في القوات المسلحة، لافتا إلى أن الحرب الجارية في السودان قد تنتقل إلى الإقليم.

وأضاف أن القوات المسلحة لا تريد تدويل الخلاف السوداني، مشيرا إلى أن المبادرة الأمريكية جادة ويمكن البناء عليها.

وتابع: "الدعم السريع انتهكت الهدنة منذ صباح اليوم".

وكان الطرفان اتفقا في وقت متأخر أمس على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، لكن القتال اندلع في أجزاء من العاصمة الخرطوم اليوم.

وصباح اليوم، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإطلاق النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق الضرر بخزانات الوقود، بحسب بيان للجيش.