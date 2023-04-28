كرم مهرجان هوليوود للفيلم العربي، في افتتاح دورته الثانية،

الفنانة ليلى علوي، والفنان ظافر العابدين، والمخرج خيري بشارة، وذلك

بسينما يونيفيرسال في لوس أنجلوس، بحضور عدد من نجوم وصناع الفن.



وكان في استقبال ضيوف المهرجان، كل من مايكل باخوم مدير المهرجان، وإبرام ميخائيل المدير الفني للمهرجان، ومارلين سليمان المدير الاستراتيجي للمهرجان، حيث حضر كل من السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، والسفير منصور بن عبد الله السليطين، القنصل العام لدولة قطر في لوس أنجلوس، والمخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجورج شمشون، رئيس مهرجان الفيلم الآسيوي بأمريكا، والناقد الفني أندرو محسن، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان هوليوود للفيلم العربي، والناقد الفني محمد عبد الرحمن، وسامي بشاي، رئيس جمعية "خير الحياة"، ونيفين كارميل سفيرة النوايا الحسنة هذا بالإضافة لعدد من صناع السينما.



من جهته، ألقى السفير المصري أحمد شاهين، كلمة خلال حفل الافتتاح أكد من خلالها، اهتمام القنصلية منذ العام الماضي، بدعم مؤسسي المهرجان الشباب، الذين استطاعوا في وقت قياسي أن يكونوا صلات وروابط بين السينمائيين العرب المتواجدين في ولاية كاليفورنيا خاصة وفي أمريكا عامة وبين المتواجدين في الوطن العربي.



كما ألقت الفنانة ليلى علوي، كلمة عَبرت من خلالها عن سعادتها بالتكريم وبتواجدها بقلب هوليوود في لوس أنجلوس وسط سينمائيين عرب.



فيما اختتم الحفل فعالياته، بعرض فيلم الافتتاح المصري "كيرة والجن"، الذي قام ببطولته كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وأخرجه مروان حامد، وألفه أحمد مراد.