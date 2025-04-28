وزير الخزانة الأمريكي: على الصين القيام بالخطوة الأولى لتهدئة الحرب التجارية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن "كل عناصر" الحكومة الأمريكية على اتصال مع الصين، لكن الأمر متروك لبكين لكي تتخذ الخطوة الأولى نحو تهدئة معركة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسبب العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مع الصين.

وأضاف في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي: "سنرى إلى أين تمضي الأمور... وكما أقول باستمرار اعتقد أنه على الصين تهدئة الحرب لأنها تبيع لنا خمسة أمثال ما نبيعه لها، لذلك لا يمكن أن تستمر الرسوم (التي تفرضها الصين على المنتجات الأمريكية) بنسبة 125%".

وقال بيسنت إن إعفاء الصين بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية إشارة إلى أنها مهتمة بخفض التوتر، مضيفا "في حقيبتي أدوات تصعيد، لكننا حريصون على عدم استخدامها"، حيث يمكن أن يشمل التصعيد فرض حظر على الصين".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسنت قوله إن الولايات المتحدة تركز حاليا على عقد اتفاقيات تجارية مع ما بين 15 و17 دولة، لذلك لا تعطي أولوية لملف الصين، مضيفا أنه لن يفاجأ إذا كانت الهند أول دولة توقع معها الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن المسؤولين الأمريكيين التقوا بنظرائهم الصينيين خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع الماضي للحديث عن "الاستقرار المالي" لكنهم لم يتطرقوا إلى العلاقات التجارية.