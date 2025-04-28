بيربوك تعلن تعزيز التعاون بين الدول المطلة على البلطيق لمواجهة التهديدات الروسية

أعلنت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية عن تعزيز التعاون بين الدول المطلة على بحر البلطيق في مواجهة التهديدات الهجينة المستمرة من جانب روسيا.

جاءت هذه التصريحات للسياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني قبيل اجتماع مع نظرائها من مجموعة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق المعروفة باسم "مجموعة تعاون الشمال والبلطيق إن بي8"، إضافة إلى بولندا وفرنسا، في جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين :"من خلال تكثيف دوريات حلف الناتو(حلف شمال الأطلسي)، وتعزيز تبادل المعلومات، وإجراء تدريبات مشتركة، سنواصل تعزيز الأمن في منطقة البلطيق."

وأضافت بيربوك أن المرء يشعر في بورنهولم أكثر من أي مكان آخر بكيفية ترابط شرايين الحياة في بحر البلطيق بين الناس والاقتصاد والأنظمة الديمقراطية بأقوى درجات الترابط.

لكنها أشارت إلى أن المرء يشعر في هذا المكان أيضا بشكل ملحوظ أن التهديدات الهجينة تصاعدت بشكل حاد هناك، وتحدثت في هذا الصدد عن حوادث وقعت في تلك المنطقة وتعلقت بقطع كابلات بحرية، وتعطيل لخطوط بيانات، وإتلاف لكابلات كهرباء. وحذرت من أن "أسطول الظل الروسي لا يملأ خزائن الحرب الروسية وحسب، بل إنه يهدد أيضًا الأمن والبيئة في بحر الشمال وبحر البلطيق".

وقالت بيربوك: "تُظهر هذه الحوادث أن مجتمعاتنا المفتوحة والمتصلة شبكيا، وقنوات الاتصال الخاصة بنا، وبُنانا التحتية الحيوية، عرضة للخطر، ويجب علينا حمايتها معًا".

وأضافت أن دول المجموعة ستعمل معًا على ضمان تنفيذ العقوبات المفروضة على روسيا، وعلى كبح جماح "أسطول الظل الروسي".

وفي سياق المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، حذرت الوزيرة الألمانية من التوصل إلى سلام صوري أو مفروض على أوكرانيا.

وأكدت أن الاتفاقيات لا تخلق سلامًا دائمًا إلا إذا احترمت السيادة الوطنية لأي دولة استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت: "في المقابل، فإن السلام الصوري أو المفروض الذي يكافئ المعتدي، لن يؤدي على المدى الطويل إلا إلى مزيد من العدوان، وبالتالي إلى المزيد من انعدام الأمن لنا في منطقة البلطيق وخارجها"