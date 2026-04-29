ظهر رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي جويتا لأول مرة بعد الهجمات المسلحة في 25 أبريل، التي استهدفت مواقع عسكرية في البلاد.

وبحسب بيان الرئاسة المالية الثلاثاء، استقبل جويتا في قصر كولوبا بالعاصمة باماكو السفير الروسي لدى مالي إيجور جروميكو.

وبحث الطرفان الوضع الراهن وعلاقات الشراكة بين باماكو وموسكو.

ويأتي ظهور جويتا، بعد تداول شائعات زعمت وجوده في نفس المكان الذي قتل فيه وزير الدفاع ساديو كامارا، خلال الهجمات الأخيرة.

والاثنين، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة، السبت، على مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد على رأسها العاصمة باماكو.

وشهدت البلاد، السبت هجمات منسقة نفذتها جماعات مسلحة، تخللتها اشتباكات عنيفة وأصوات إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق.

ومن أبرز المواقع المستهدفة "معسكر كاتي" الاستراتيجي، ومحيط مطار موديبو كيتا في باماكو، إضافة إلى مدن كيدال وجاو (شمال) وسيغو (وسط)، حيث سجلت مواجهات متفرقة وأصوات انفجارات في عدد من النقاط العسكرية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات تشنها جماعات مسلحة تُعرف باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"جبهة تحرير أزواد".​​​​​​​