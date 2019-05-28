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أعلنت وزارة الداخلية النمساوية مساء اليوم الاثنين ،النتائج النهائية لانتخابات البرلمان الأوروبي بعد فرز كل الأصوات، وأسفرت النتائج عن فوز حزب المستشار زباستيان كورتس (الشعب النمساوي) المحافظ بأعلى الأصوات بـ34.6% بزيادة بمقدار 7.6 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات 2014.

وجاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثاني بـ23.9% بتراجع طفيف مقارنة بانتخابات 2014، فيما حصل حزب الحرية اليميني على 17.2% بتراجع بنسبة 2.5%.

وحصل الخضر على 14.1% وهي نسبة تقارب النتيجة القياسية التي حققوها في 2014 (14.5%).

وحصل حزب (نيوس) الليبرالي على 8.4% بارتفاع طفيف، وبلغت نسبة المشاركة نحو 60% من الناخبين النمساويين البالغ عددهم 6.4 مليون شخص.