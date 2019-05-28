الكنيست الإسرائيلي يستعد للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه

يواصل الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الاستعداد للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، بعدما صادقت الهيئة العامة له الليلة الماضية على مشروع قانون الحل بأغلبية كبيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه من المقرر أن تلتئم اللجنة البرلمانية الخاصة بمشروع قانون حل الكنيست ظهر اليوم لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، بعدما صادق المجلس الليلة الماضية بالقراءة الأولى وبأغلبية 66 نائبا على الحل. ويتألف المجلس من 120 مقعدا.

ووفقا للهيئة، فقد حُدد تاريخ 17 سبتمبر القادم موعدًا للانتخابات.

وكشفت أنه رغم التصويت على الحل، فإن المفاوضات مستمرة بين حزبي ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان أملا في حل الخلافات بين الجانبين. ونقلت عن مصادر توقعها أن يُعقد اجتماع اليوم بين نتنياهو وليبرمان.

وكان حزب "ليكود" قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بالحصول على 36 مقعدا، ويعول نتنياهو على الأحزاب اليمينية لتشكيل حكومته.

وكان ليبرمان قال في تصريحات إذاعية صباح اليوم إنه حتى إذا لم يتم تمرير قانون حل المجلس وقام الرئيس رؤوفين ريفلين بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة إلى عضو آخر بالكنيست، فإن حزبه لن يجري مع هذا النائب مفاوضات ائتلافية.

وكان نتنياهو طلب مهلة إضافية من ريفلين لتشكيل الحكومة. وتنتهي هذه المهلة غدا الأربعاء.

وكشف استطلاع جديد للرأي، نشرته صحيفة "معاريف"، أنه لو أجريت هذه الانتخابات اليوم لتعززت قوة اليمين لتبلغ 68 مقعدا، أي أكثر بأربعة مقاعد عن تلك التي حصل عليها في الانتخابات التي جرت في أبريل.