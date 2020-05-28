 استطلاع: 74% من الألمان يرون تدابير مواجهة كورونا صائبة - بوابة الشروق
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استطلاع: 74% من الألمان يرون تدابير مواجهة كورونا صائبة

د ب أ
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 6:11 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 6:11 م

كشفت نتائج استطلاع للرأي، نُشِرَتْ اليوم الخميس، أن نحو ثلاثة من بين كل أربعة ألمان يعتقدون أن التدابير التي تم إقرارها في مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا صائبة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديامب" لقياس الرأي لصالح إذاعة "دبليو دي آر" أن 74% من الألمان يتبنون هذا الرأي، مقابل 15% يرون أن هناك مبالغة في هذه التدابير.

وأعرب 9% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن هذه التدابير ليست كافية.

وأوضحت النتائج أن 58% من الألمان يعتقدون في صحة مظاهر التخفيف التي طرأت على قيود كورونا، مقابل 25% يرون أنها مبالغ فيها، و15% يرون أنها غير كافية.

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