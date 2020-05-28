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تنفس ليفربول وجماهيره الصعداء، بعدما أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الخميس، أن المنافسة سيتم استئنافها مجددا يوم 17 يونيو المقبل.

وتوقفت المسابقات في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، وكان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول لقب دوري إنجليزي منذ 30 عاما.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري وبرصيده 82 نقطة من 29 مباراة ويبعد بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

ويتبقى الريدز 9 مباريات في الدوري، في حالة فوزه بأول مباراتين بعد العودة سيتوج بطلا للمسابقة دون النظر لنتائج السيتي.

ومن المحتمل أن يتوج ليفربول بطلا للبريميرليج في مباراة الديربي أمام إيفرتون في جولة عودة المنافسة، وذلك في حالة خسارة السيتي في مباراته المؤجلة أمام أرسنال.

وفي السطور التالية إليكم المباريات المتبقية لليفربول..

الجولة 30 - أمام إيفرتون (خارج الديار).

الجولة 31 - أمام كريستال بالاس (داخل أرضه).

الجولة 32 - أمام مانشستر سيتي (خارج ملعبه).

الجولة 33 - أستون فيلا (داخل ملعبه).

الجولة 34 - برايتون (خارج ملعبه).

الجزلة 35 - بيرنلي (داخل ملعبه).

الجولة 36 - أرسنال (ملعبه).

الجولة 37 - تشيلسي (ملعبه).

الجولة 38 - نيوكاسل (خارج ملعبه).