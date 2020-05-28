أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا يعربون عن قلقهم إزاء قانون الأمن القومي في هونج كونج

أعربت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، اليوم الخميس، مجددا عن "قلقها إزاء قرار الصين بفرض قانون للأمن القومي في هونج كونج".

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه وزراء خارجية الدول الأربع وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وقال وزراء خارجية بريطانيا دومينيك راب وأستراليا ماريز باين وكندا فرانسوا فيليب شامبين والولايات المتحدة مايكل بومبيو في بيان مشترك إن القانون "سيحد من حريات شعب هونج كونج، ومن خلال ذلك، سيتم تقويض الحكم الذاتي لهونج كونج والنظام الذي ساهم في أزدهارها على هذا النحو".

وأضاف الموقعون أن "القانون المقترح سيقوض إطار نظام دولة واحدة ونظامان"، محذرين من أنه "يثير أيضا احتمال الملاحقة القضائية في هونج كونج على الجرائم السياسية، ويقوض الالتزامات القائمة من أجل حماية حقوق شعب هونج كونج".

وأضاف وزراء الخارجية: "نحن قلقون للغاية من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الانقسامات العميقة القائمة في مجتمع هونج كونج".