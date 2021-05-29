واشنطن بوست: تطورات الشرق الأوسط تجبر إدارة بايدن على تغيير أولوياتها

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، إن الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط أجبرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تعديل إستراتيجية أولوياتها في ملف السياسة الخارجية، والتي كانت تركز على عدم الانجرار في مشكلات المنطقة.



وأضافت الصحيفة، اليوم الجمعة: ”يلتقي مسئولون أمريكيون وإيرانيون في أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، لبحث البرنامج النووي الإيراني“.



وتابعت: ”وفي جزء من الدبلوماسية الأمريكية المكوكية المفاجئة، فإن وزير الخارجية أنتوني بلينكين ارتكز على مساعدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي قطاع غزة الذي يعاني من الضعف والحصار، فإن المنظمات الدولية تقوم بإحصاء تكلفة إعادة البناء، بعد المعارك التي اندلعت مؤخرًا بين إسرائيل وحركة حماس، وفي نفس الوقت، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الفرصة في الاحتجاج ضد إيران، وتحذير واشنطن من التقارب معها“.



ومضت قائلة: ”هذه التطورات وقعت جميعها خلال الأسبوع الماضي، ولكنها تبدو مألوفة بالنسبة لمراقبي السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خلال ولايتي ترامب وأوباما“.



وأردفت الصحيفة: ”في أعقاب اضطرابات الربيع العربي، تورطت إدارة أوباما، التي كانت حريصة على الخروج من دائرة الحروب المدمرة والتوسع المفرط الذي قام به الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، في سلسلة من أزمات الشرق الأوسط“.



وأشارت إلى أن إدارة أوباما احتفت بالصحوة الديمقراطية التي هزت المجتمعات العربية في عام 2011، ولكنها توافقت بعد ذلك مع الرئيس المصري السيسي الذي جاء إلى السلطة عام 2013، وحاولت ولكنها فشلت في التوفيق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وظلت في موقف المتفرج وإسرائيل تقصف غزة على مدار 50 يومًا في عام 2014، وتمسكت بالاتفاق النووي الإيراني في 2015 بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، رغم الضغوط الشديدة التي تعرضت لها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجمهوريين في الكونجرس.



ورأت الصحيفة أن اندلاع أعمال العنف الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان صدمة بالنسبة لإدارة بايدن، التي لم تكن تخطط لاستثمار الكثير من الجهد في تغيير أبعاد الصراع طويل الأمد، ومع ذلك، فقد قام وزير الخارجية بلينكين بجولة مكوكية في العديد من دول الشرق الأوسط، لبحث الأزمة، بعد الوصول إلى اتفاق للهدنة.



ولكن الانتقادات لاحقت إدارة بايدن في كل مكان، وتركزت حول أن دفاع الإدارة الأمريكية عن إسرائيل وحمايتها لها عدة مرات في الأمم المتحدة يعكس الدور الأمريكي المستمر في صراع الشرق الأوسط، والذي قدم ضمانات للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على مدار عقود.



وقالت الصحيفة إن مسئولي إدارة الرئيس بايدن انخرطوا في مجموعة واسعة من الجبهات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من إعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا، إلى محاولة إنهاء الحرب في اليمن، ومحاولة المساعدة في التوسط في قضية سد النهضة الإثيوبي بين مصر وأديس أبابا.. هذه هي الدبلوماسية منخفضة المستوى، التي كانت تفكر فيها واشنطن، في ظل الأولويات التي وضعتها، إلا أن الأحداث جاءت وفرضت نفسها“.



ولا يرى الكثير من الخبراء أي أمل في حدوث تقدم في هذا الملف، خاصة أن الولايات المتحدة كانت ضالعة في المشهد من قبل.



ونقلت الصحيفة عن ”آرون ديفيد ميلر“، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي عمل مستشارًا للإدارات الأمريكية سواء الديمقراطية أو الجمهورية في ملف الشرق الأوسط، قوله: ”المفارقة الكبرى تتمثل في تكرار نفس المشهد مرارًا. الملايين التي سيتم إنفاقها على إعادة إعمار غزة ستعود مرة أخرى للانهيار في الصراع المقبل“.