الأولمبية تهنئ الأهلي بالحصول على كأس السوبر الإفريقي

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للنادي الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة الدوحة بقطر بعد أداء متميز وحرص على تحقيق الانتصار.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد في الفترة الحالية تحقيق العديد من الإنجازات القارية والدولية والتي لم تتحقق من قبل بفضل دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية الغير مسبوق للرياضة والرياضيين والذي كان نتيجته تحقيق العديد والعديد من الإنجازات التي ترفع راية الرياضة المصرية في كل المحافل الدولية من أجل مزيد من التقدم والنجاح والذي تعمل عليه جميع مؤسسات الدولة من أجل هدف واحد وهو رفع اسم مصر عاليا.