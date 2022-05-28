إدارة الاستطلاع الأمريكي تبرم اتفاقيات مليارية لشراء صور فوتوغرافية فضائية

عقدت الإدارة الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي، اتفاقيات قيمتها مليارات دولار بشأن شراء الصور الفوتوغرافية الفضائية لدى الشركات الخاصة.

جاء ذلك في بيان نشرته لوزارة الدفاع الأمريكية، قالت فيه إن الاتفاقيات وقّعت مع شركات BlackSky ، Maxar ، Planet الأمريكية الخاصة، وتقدر قيمة الاتفاقيات بمليارات الدولارات وسيسري مفعولها لمدة 10 أعوام قادمة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية للاستطلاع العسكري الفضائي أن تطبيق الاتفاقيات سيؤدي إلى توسيع غير مسبوق لنطاق مشتريات الصور الفوتوغرافية الفضائية الخاصة من قبل الاستخبارات الأمريكية.

وفيما لم يذكر البيان سعر تلك الاتفاقيات، فقد عقدت لمدة 5 أعوام مع التمديد المحتمل لمفعوله لاحقا لغاية عام 2032.

يذكر أن المعلومات كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الاستخبارات الأمريكية تسلم الجيش الأوكراني معلومات استخباراتية واردة من الأقمار الصناعية عن تنقلات وحدات الجيش الروسي في أوكرانيا، وفق إعلام روسي.