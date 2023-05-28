عمرو مصطفى يكشف عن اسم المطربة التي أطلق عليها لقب ملكة الشرق

كشف الملحن عمرو مصطفى، عن اسم المطربة التي يتعاون معها مؤخرا والتي أطلق عليها لقب "ملكة الشرق"، وذلك بعد أيام من تشويقه الجمهور بتعاونه مع مطربة كبيرة ستكون مفاجأة دون أن يفصح عن اسمها.

ونشر عمرو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنانة مي فاروق، وأعلن اقتراب طرح أغنيتهما معا "أفتكر لك إيه".

ومن جانبه، أشاد جمهوره المتابع لحسابه بحسن اختياره، وبصوت مي، وطالبوه بالتعاون مع ريهام عبد الحكيم وآمال ماهر.

وجاء هذا التعاون ردا على غضب البعض من استعانته بالذكاء الاصطناعي، وطرح مقطعا بصوت كوكب الشرق أم كلثوم لأغنية من ألحانه، ووصل الأمر للتهديد بمقاضاته من قبل ورثة الفنانة الراحلة، وانتهى بالتصالح معهم؛ ليقرر خوض تجربة تلحين أغنية مع مطربة معروف عنها أنها من أشهر المطربات انتماء لمدرسة أم كلثوم.